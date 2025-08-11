ECONOMIE
Brussel akkoord met overname Thuisbezorgd-moeder door Prosus

Economie
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 16:42
anp110825112 1
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie heeft de overname van Just Eat Takeaway door techinvesteerder Prosus voor 4,1 miljard euro goedgekeurd. De overname van de eigenaar van Thuisbezorgd.nl zou van Prosus een van de grootste maaltijdbezorggroepen ter wereld maken.
De goedkeuring volgt op toezeggingen van Prosus om de zorgen van de EU weg te nemen. Zo vermindert Prosus zijn belang in een concurrent van Just Eat, het Duitse Delivery Hero, de komende twaalf maanden "aanzienlijk" tot minder dan 10 procent. Daarmee zou de techinvesteerder niet meer de grootste aandeelhouder van Delivery Hero zijn.
Eerder dreigde de Europese Commissie de overname te blokkeren om zorgen over mogelijke marktverstoring. De instemming "stuurt een duidelijke waarschuwing naar een sector met recente mededingingsproblemen: we zullen geen concurrentiebeperkend gedrag tolereren dat consumenten kan schaden", zei Teresa Ribera, de EU-commissaris voor mededinging, in een verklaring.
