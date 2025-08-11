Dit moet je weten over het lezen van een aandelengrafiek

Het leren lezen van aandelengrafieken is een polariserend onderwerp onder beleggers die zich richten op de lange termijn. Voor sommigen is het gebruik van aandelengrafieken vergelijkbaar met het voorspellen van de toekomst met geiteningewanden.

Voor sommige beleggers zijn trendlijnen en niveaus van steun en weerstand belangrijke hulpmiddelen om geschikte instapmomenten te vinden voor langetermijnbeleggingen of shortposities.

En weer anderen gebruiken aandelengrafieken bij hun beleggingen, maar dan op een echt contraire manier: door fundamentele statistieken in de grafiek te verwerken. Wil je zelf de grafiek van de US Tech 100 koers kunnen lezen? Dit moet je weten!

Prijs

Je kunt geen aandelengrafiek hebben zonder de aandelenkoers. De grafiek laadt doorgaans de slotkoers van elke dag en tekent er vervolgens een lijn doorheen. Geavanceerde technische analysegrafieken gebruiken soms "candlesticks" en andere vormen om de beweging gedurende de dag weer te geven. De candlestick toont de hoogste, laagste, openings- en slotkoersen van de dag.

Trends

"The trend is your friend" is een van de meest gehoorde Wall Street-uitspraken. Een aandeel dat een bepaalde richting uitgaat, blijft meestal in die richting bewegen. Hoe meer het stijgt of daalt, hoe meer beleggers erin of eruit stappen. De meest voorkomende trendlijnen die aan de grafiek worden toegevoegd, zijn het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (DMA) en het 50-daags DMA. Deze twee tijdsperiodes vertegenwoordigen een jaar aan handelsdagen en een kwartaal. Als de koers boven de trendlijn ligt, wijst dit op een opwaartse trend; ligt de koers eronder, dan is er sprake van een neerwaartse trend.

Het belangrijkste aspect om te observeren bij trendlijnen zijn de kruisingen tussen lijnen, omdat deze vaak een signaal kunnen zijn voor een mogelijke trendomkeer.

Wanneer de ene lijn de andere kruist, of wanneer de ene lijn de aandelenkoers kruist, kan dit een signaal zijn dat er een trendverandering op komst is of al heeft plaatsgevonden.

Volume

Volume is de hoeveelheid die dagelijks in het aandeel wordt verhandeld. Grote koersbewegingen vallen meestal samen met dagen met een hoog volume. Als het volume van een aandeel gestaag toeneemt, kan dit wijzen op een uitbraak die binnenkort zal plaatsvinden. Bovendien kunnen aandelen met een laag volume hun huidige trend mogelijk niet ondersteunen.

Splits

Aandelen worden gesplitst wanneer de raad van bestuur vindt dat de koers te hoog is en een verlaging ervan meer vraag zou creëren. Het bedrijf verhoogt het aantal aandelen om de marktkapitalisatie gelijk te houden. Bij een 2:1-splitsing wordt de aandelenkoers gehalveerd en heeft elke eigenaar twee keer zoveel aandelen. Na een aandelenplitsing worden de vorige koersgegevens in de grafiek doorgaans aangepast om de verandering in de aandelenprijs weer te geven.

Steun/weerstand

Aandelen hebben de neiging om op korte termijn binnen een bepaald bereik te handelen. Ze stijgen niet boven het weerstandsniveau of dalen niet onder de steun. In tegenstelling tot de andere termen die we zullen bespreken, zijn er geen steun- of weerstandslijnen die je in een grafiek kunt laden; je moet de niveaus zelf bepalen. Zoek naar de recente koersen waar het aandeel niet boven of onder zal stijgen. Trendlijnen vormen vaak een goed steunniveau: handelaren kopen als ze er dichtbij komen en voorkomen dat ze eronder komen. Wanneer een aandeel onder een steunniveau of boven een weerstandsniveau zakt, wordt dit een uitbraak genoemd. Trendkruisingen zijn ook uitbraken.