Brussel: AliExpress doet te weinig tegen verkoop illegale spullen

BRUSSEL (ANP) - Webshop AliExpress doet te weinig om de verkoop van illegale producten op zijn platform tegen te gaan, concludeert de Europese Commissie. Onder de Verordening digitale diensten heeft een groot onlineplatform zoals AliExpress de verplichting om de verkoop van namaakproducten of producten die niet voldoen aan EU-veiligheidsstandaarden tegen te gaan. De webwinkel doet dat momenteel nog onvoldoende, meldt de Commissie.

De Commissie ziet dat de controlesystemen van de webshop niet waterdicht zijn voor handelaren van verboden producten. Ook concludeert de Commissie dat AliExpress niet consequent boetes oplegt aan handelaren die herhaaldelijk illegale producten verkopen. Het algehele risico op de verkoop van illegale producten wordt niet serieus genoeg genomen, aldus de Commissie.

De webwinkel krijgt nog geen boete opgelegd. AliExpress mag zelf eerst nog in beroep gaan en nieuwe documenten aanleveren die het oordeel van de Commissie mogelijk kunnen veranderen. Pas daarna besluit de Commissie of ze een boete oplegt.

Eerder concludeerden Europese markttoezichthouders dat producten van onder meer AliExpress niet voldeden aan Europese productwetgeving. Daarbij ging het bijvoorbeeld om speelgoed met losse onderdelen, of elektronica die zorgden voor storingen of in brand konden vliegen.