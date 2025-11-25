Brussel hamert op meer onafhankelijkheid van Chinese grondstoffen

STRAATSBURG (ANP/AFP) - Zowel de Eurocommissaris voor de industrie, Stéphane Séjourné, als het Europees Parlement hamert er in een debat in Straatsburg op dat de EU minder afhankelijk moet worden van zeldzame grondstoffen uit China. Het gaat bijvoorbeeld om lithium en nikkel, die belangrijk zijn voor de productie van batterijen en accu's. Daarmee zijn ze essentieel voor de auto-, technologie- en defensie-industrie.

China legt al tijden exportbeperkingen op voor deze zogeheten kritieke grondstoffen, die vaak pas worden opgeheven in ruil voor versoepelingen. De grondstoffen zijn daarmee een "knuppel" van Beijing, zei Séjourné. "Onze onafhankelijkheid is in het geding."

Het centrumrechtse EVP, de grootste partijgroep in het parlement, vindt dat de EU meer moet kijken naar alternatieve bronnen voor de grondstoffen, zoals in Afrika en Zuid-Amerika. Daarmee voorkomt de EU ook een confrontatie met China, hoopt de partijgroep. De sociaaldemocraten, de tweede partijgroep, noemen het belangrijk dat alle 27 lidstaten van de EU samen optrekken, zowel tegen China als in de zoektocht naar alternatieven.

Verduurzaming en recycling

Het liberale Renew en de Groenen wijzen op de wereldwijde strijd om de gewilde grondstoffen en willen dat de EU ook meer inzet op verduurzaming en recycling. Uiterst rechtse partijen Patriotten voor Europa en de Conservatieven willen financiële steun vanuit de EU aan bedrijven, aangezien China dat ook doet.

Séjourné presenteert naar verwachting volgende week een plan hoe de EU minder afhankelijk kan worden van China. Daarin zou onder meer staan hoe de EU gezamenlijk grondstoffen kan gaan inkopen, grondstoffen beter kan recyclen en hoe het partnerschappen kan sluiten met andere landen die de grondstoffen kunnen leveren.