Koning feliciteert Suriname met jubileum bij opening museum

AMSTERDAM (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft Suriname gefeliciteerd met vijftig jaar onafhankelijkheid van Nederland. Hij deed dat bij de officiële opening van het Suriname Museum in Amsterdam, waar hij een plaquette onthulde. Willem-Alexander feliciteerde ook het nieuwe museum. Hij prees het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers en het resultaat ervan "na vier jaar keihard werken".

De koning en koningin gaan volgende week op staatsbezoek naar Suriname. "Wij verheugen ons daar erg op", zei de koning. "We waren heel graag veel eerder gegaan."

Tijdens het staatsbezoek wil het koninklijk paar onder meer werken aan "volwassen relaties tussen Suriname en Nederland, die gestoeld zijn op gelijkwaardigheid", aldus Willem-Alexander. "Maar ook op onze gezamenlijke geschiedenis met zijn mooie en zijn minder mooie kanten, die ons wel aan elkaar verbindt en voor eeuwig samenhoudt." De koning wil als "twee zelfstandige naties" doorbouwen "aan een volwassen toekomst". "Daar gaan we volgende week een begin mee maken."

Surinaams volkslied

Bij de officiële opening van het museum sprak ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De in Suriname geboren zanger Jeangu Macrooy zong het Surinaamse volkslied.

Jan Gerards, directeur van het Suriname Museum en derde generatie Surinamer, merkte dat veel mensen van zijn leeftijd niet veel wisten over de gedeelde geschiedenis. "Dit museum is de manier om dat te doorbreken. Om te zorgen dat verhalen verteld worden vanuit Surinaams perspectief en waarom er zoveel Surinamers in Nederland wonen."

Volgens Gerards komt alles samen in het museum, in het gebouw van de Vereniging Ons Suriname. "Migratie, families die in twee landen wortels kregen, de zoektocht naar identiteit." Met de komst van het museum is er volgens hem nu iets dat blijvend is, ook voor de volgende generaties.