Britse premier wijst op belang internationale troepen in Oekraïne

LONDEN (ANP/RTR) - Groot-Brittannië maakt nog steeds plannen voor het stationeren van een internationale troepenmacht in Oekraïne na een wapenstilstand tussen de twee oorlogvoerende naties. Rusland heeft herhaaldelijk betoogd dat dit onaanvaardbaar is.

Een woordvoerder van premier Keir Starmer zei dat de premier in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky "het belang heeft onderstreept van het werk om samen met coalitiepartners de plaatsing voor te bereiden van een internationale troepenmacht nadat de vijandelijkheden zijn gestopt".

De Britse regering heeft eerder te kennen gegeven dat het land bereid zou zijn daarvoor "laarzen op de grond te zetten" in Oekraïne. Dat geldt nog steeds, aldus de woordvoerder van de premier.

Starmer zei dat er nog een lange moeilijke weg te gaan is voor het bereiken van een duurzame vrede in Oekraïne. Hij sprak kort voor een vergadering van de coalitie van bereidwilligen.