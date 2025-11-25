ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse premier wijst op belang internationale troepen in Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 15:35
anp251125139 1
LONDEN (ANP/RTR) - Groot-Brittannië maakt nog steeds plannen voor het stationeren van een internationale troepenmacht in Oekraïne na een wapenstilstand tussen de twee oorlogvoerende naties. Rusland heeft herhaaldelijk betoogd dat dit onaanvaardbaar is.
Een woordvoerder van premier Keir Starmer zei dat de premier in een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky "het belang heeft onderstreept van het werk om samen met coalitiepartners de plaatsing voor te bereiden van een internationale troepenmacht nadat de vijandelijkheden zijn gestopt".
De Britse regering heeft eerder te kennen gegeven dat het land bereid zou zijn daarvoor "laarzen op de grond te zetten" in Oekraïne. Dat geldt nog steeds, aldus de woordvoerder van de premier.
Starmer zei dat er nog een lange moeilijke weg te gaan is voor het bereiken van een duurzame vrede in Oekraïne. Hij sprak kort voor een vergadering van de coalitie van bereidwilligen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

Loading