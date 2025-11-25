ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel: Nederland geeft te veel geld uit

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 16:00
bijgewerkt om dinsdag, 25 november 2025 om 16:08
anp251125149 1
Nederland geeft nog steeds te veel uit, oordeelt de Europese Commissie. Het kabinet moet in zijn begroting maatregelen nemen om te voldoen aan de afspraken van het Europese Groei- en Stabiliteitspact, stelt de Commissie in zijn dinsdag gepresenteerde najaarsprognose 2025.
"De uitgaven dreigen boven het afgesproken plafond te komen. De Commissie roept Nederland op actie te ondernemen", zei een functionaris van de Europese Commissie in een toelichting.
Volgens de najaarsprognose van de Commissie stijgen de netto-uitgaven van Nederland dit jaar met 7,3 procent. Dat is fors hoger dan de aanbevolen maximale stijging van 3,5 procent. Ook in 2026 stijgen de netto-uitgaven naar verwachting met 4,5 procent, terwijl de lidstaten een maximale groei van 3,3 procent hebben afgesproken.
Het stijgende tekort wordt volgens de Europese Commissie vooral veroorzaakt door een eenmalige overdracht van militaire pensioenverplichtingen van de overheidsbegroting naar een privaat pensioenfonds.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

Loading