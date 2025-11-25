Brussel: Nederland geeft te veel geld uit

Nederland geeft nog steeds te veel uit, oordeelt de Europese Commissie. Het kabinet moet in zijn begroting maatregelen nemen om te voldoen aan de afspraken van het Europese Groei- en Stabiliteitspact, stelt de Commissie in zijn dinsdag gepresenteerde najaarsprognose 2025.

"De uitgaven dreigen boven het afgesproken plafond te komen. De Commissie roept Nederland op actie te ondernemen", zei een functionaris van de Europese Commissie in een toelichting.

Volgens de najaarsprognose van de Commissie stijgen de netto-uitgaven van Nederland dit jaar met 7,3 procent. Dat is fors hoger dan de aanbevolen maximale stijging van 3,5 procent. Ook in 2026 stijgen de netto-uitgaven naar verwachting met 4,5 procent, terwijl de lidstaten een maximale groei van 3,3 procent hebben afgesproken.

Het stijgende tekort wordt volgens de Europese Commissie vooral veroorzaakt door een eenmalige overdracht van militaire pensioenverplichtingen van de overheidsbegroting naar een privaat pensioenfonds.