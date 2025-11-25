Google-eigenaar Alphabet stijgt op Wall Street, Nvidia bij dalers

NEW YORK (ANP) - Alphabet behoorde dinsdag opnieuw tot de winnaars op de beurzen in New York. Het moederbedrijf van Google profiteerde van een bericht dat Facebook-eigenaar Meta Platforms AI-chips van Google wil gebruiken. Volgens de technologienieuwssite The Information overweegt Meta om in 2027 door Google ontworpen chips in zijn datacenters te gebruiken. Bedrijven zoals Meta die AI-infrastructuur bouwen, zijn op zoek naar alternatieve chips om de afhankelijkheid van Nvidia te verminderen.

Het aandeel Alphabet steeg 0,5 procent. Nvidia, de marktleider op het gebied van AI-chips, verloor 5 procent door de vrees voor toenemende concurrentie van Google.

De algehele stemming op Wall Street was gemengd, na het stevige herstel een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 46.720 punten. De brede S&P 500-index steeg een fractie tot 6706 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 22.785 punten.

Kunstmatige intelligentie

De Amerikaanse beursgraadmeters veerden maandag op door de hoop dat de Federal Reserve de rente dit jaar toch verder gaat verlagen om de economie te stimuleren. Vooral de aandelen van bedrijven die actief zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) toonden herstel. De Nasdaq sloot daardoor 2,7 procent hoger en boekte daarmee de grootste dagwinst sinds 12 mei.

Alphabet won maandag al ruim 6 procent. Het techconcern staat de afgelopen tijd flink in de belangstelling van beleggers, mede dankzij de goed ontvangen lancering van zijn nieuwe AI-model Gemini 3, waarmee het bedrijf een inhaalslag lijkt te maken ten opzichte van ChatGPT van OpenAI. Ook werd onlangs bekend dat superbelegger Warren Buffett een belang in Alphabet heeft genomen.

Winkelbedrijven

De aandacht ging dinsdag verder uit naar de winkelbedrijven. Zo werd Kohl's maar liefst 31,7 procent meer waard na goed ontvangen resultaten. De warenhuisketen verhoogde voorafgaand aan het belangrijke feestdagenseizoen de verwachtingen voor het hele jaar. Ook elektronicaketen Best Buy (plus 2 procent) werd positiever over de jaarresultaten dankzij sterke verkopen van laptops, spelcomputers en smartphones.

Sportartikelenverkoper Dick's Sporting Goods (min 2,3 procent) kwam ook met cijfers en verhoogde voor de tweede keer op rij de jaarverwachtingen. Het bedrijf zei daarnaast een groot aantal Foot Locker-winkels te sluiten nu de overname van de sportschoenenketen is afgerond.