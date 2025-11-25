ECONOMIE
Hoe weet ik of ik een burn-out heb?

psychologie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 25 november 2025 om 15:53
Vrijwel iedereen ervaart weleens stress op het werk of thuis. Maar wanneer verandert die druk in een burn-out? Een burn-out ontwikkelt zich vaak geleidelijk en kent een mix van lichamelijke én mentale klachten. Volgens het RIVM ervaart zo’n 18% tot 22% van de werkenden in Nederland burn-outklachten. Zeker in sectoren als de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven ligt de druk vaak hoog.
Signalen van burn-out
De eerste symptomen zijn meestal subtiel: vermoeidheid na een werkdag die niet meer overgaat na rust, prikkelbaarheid, en moeite om taken af te ronden. Lichamelijke signalen zijn slecht slapen, hoofdpijn of hartkloppingen. Mentaal kun je voelen dat je de grip verliest, besluiteloos wordt, en minder plezier in werk of sociale contacten hebt. Vermoeidheid blijft vaak ook als je wel “vrij” bent, bijvoorbeeld na het weekend.
Voorbeelden van veelvoorkomende klachten:
  • Geestelijke en lichamelijke uitputting, moeite met concentratie, vergeetachtigheid.
  • Cynisme of afstand nemen van collega’s en het gevoel dat je continu achter de feiten aanloopt.
Zoals psychiater Christiaan Vinkers bij onderzoeksinstituut TNO stelt: “Met gevalideerde vragenlijsten, zoals de Utrechtse Burn-out Schaal, brengen we klachten in kaart, maar alleen een arts kan een officiële diagnose stellen.”
Wat kun je doen?
Twijfel je of je symptomen bij een burn-out horen? Wees alert als klachten langer dan een half jaar aanhouden. Wacht niet te lang met hulp zoeken; een gesprek met je huisarts of bedrijfsarts is een goede eerste stap. Vroege herkenning versnelt het herstel en voorkomt ernstigere klachten. Preventie begint bij signalen serieus nemen — zowel door jezelf als door je werkgever.
