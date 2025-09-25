ECONOMIE
Brussel niet verrast door 'lobby-verzoek' Apple wet in te trekken

Economie
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 12:49
anp250925131 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is niet verrast door het "lobby-verzoek" van Apple om de wet digitale markten (DMA) in te trekken, laat een woordvoerder weten. "Apple heeft elk deel van deze wet aangevochten sinds deze in werking is getreden", aldus de zegsman. De EU heeft geen intenties om de techregels aan te passen voor het Amerikaanse bedrijf.
Bij de Commissie zijn er "ernstige zorgen over de naleving van de wet door Apple", wat onder meer geleid heeft tot een boete van een half miljard euro eerder dit jaar, meldt de zegsman. "We snappen dat bedrijven hun winst willen beschermen, maar daar gaat deze wet niet over. De DMA gaat over het beschermen van consumenten en eerlijke competitie."
Hij laat ook weten dat het verzoek wat de Commissie betreft niets verandert aan de samenwerking met Apple.
Apple heeft een boete gekregen omdat het bedrijf erop aanstuurt apps alleen in de eigen appstore aan te bieden, terwijl het ook mogelijk moet zijn alternatieve appstores en aanbiedingen te tonen.
ANP-536980589

137641595_m

ANP-437554907

generated-image (28)

shutterstock_461317327

ANP-536883632

