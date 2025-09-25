Schiphol in beroep tegen schrappen toegangsverboden XR-activisten

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol tekent beroep aan tegen het besluit van de rechter om 37 toegangsverboden voor klimaatactivisten op te heffen. De rechtbank in Haarlem oordeelde eind vorige maand dat de toegangsverboden van vijf tot tien jaar "een ontoelaatbare inbreuk op het demonstratierecht" waren. De rechter oordeelde dat Schiphol niet heeft aangetoond dat demonstranten van Extinction Rebellion (XR) "een concreet veiligheidsrisico" vormden.

De regels die de luchthaven hanteert waren ook onvoldoende duidelijk, oordeelde de rechter. In het beveiligde gebied waren al vaker demonstraties geweest die niet tot sancties leidden. Schiphol koos in april van dit jaar voor een strengere lijn door activisten die enkele weken eerder aan een betoging hadden deelgenomen jarenlang niet meer toe te laten.

Schiphol blijft erbij dat actievoeren in het beveiligde gebied "ronduit gevaarlijk" is. "Het risico gaat verder dan overlast of vertraging. Ongeautoriseerde acties bieden ruimte voor misbruik door kwaadwillenden", klinkt het.