ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zes verdachten nog vast na vernielingen in Hoofddorp na azc-actie

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 13:02
anp250925133 1
HOOFDDORP (ANP) - Zes verdachten zitten nog vast na de agressie tegen de politie en vernielingen woensdagavond in Hoofddorp. Dat meldt de politie donderdag.
Drie worden verdacht van openlijke geweldpleging, twee mensen zijn aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel, en een persoon is aangehouden voor belediging. Een zevende verdachte was aangehouden voor belediging. Hij is weer vrijgelaten.
Pegida had aangekondigd te gaan demonstreren bij de ingang van een opvanglocatie voor asielzoekers in Hoofddorp. Vervolgens werd ook een tegendemonstratie aangekondigd. Een groep mensen mengde zich hiertussen, zegt de politie. "Hierdoor ontstond zoveel dreiging dat het niet meer mogelijk was om de demonstratie veilig te laten verlopen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536980589

Veel mensen zijn het eens met de extreemrechtse terroristen

137641595_m

Doorbraak in rijstteelt kan miljoenen mensen van honger redden

ANP-437554907

Poetin gooit btw omhoog: Russen moeten kromliggen voor oorlogseconomie

generated-image (28)

De fatale fout die mannen maken op dating-apps

shutterstock_461317327

Zo herken je een prima leider: psychologie achter leiderschap

ANP-536883632

Moet je in de herfst en winter nog zonnebrand smeren?

Loading