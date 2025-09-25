Zes verdachten nog vast na vernielingen in Hoofddorp na azc-actie

HOOFDDORP (ANP) - Zes verdachten zitten nog vast na de agressie tegen de politie en vernielingen woensdagavond in Hoofddorp. Dat meldt de politie donderdag.

Drie worden verdacht van openlijke geweldpleging, twee mensen zijn aangehouden voor het niet voldoen aan een bevel, en een persoon is aangehouden voor belediging. Een zevende verdachte was aangehouden voor belediging. Hij is weer vrijgelaten.

Pegida had aangekondigd te gaan demonstreren bij de ingang van een opvanglocatie voor asielzoekers in Hoofddorp. Vervolgens werd ook een tegendemonstratie aangekondigd. Een groep mensen mengde zich hiertussen, zegt de politie. "Hierdoor ontstond zoveel dreiging dat het niet meer mogelijk was om de demonstratie veilig te laten verlopen."