Brussel onderzoekt overname muzieklabel door Universal Music

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie onderzoekt of de overname van platenlabel Downtown Music door Universal Music Group (UMG) negatieve gevolgen heeft voor de muziekindustrie. Onafhankelijke labels en artiesten uitten hun zorgen over de deal. Ze zijn bang dat UMG, 's werelds grootste muziekconcern, te machtig wordt in de Europese muziekindustrie met het aanbieden van diensten aan onafhankelijke labels.

Aanvankelijk hadden alleen de nationale mededingingsautoriteiten in Nederland en Oostenrijk naar de deal ter waarde van 757 miljoen dollar hoeven te kijken. Maar de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt verwees de zaak door naar Brussel omdat de overname gevolgen kan hebben in meerdere EU-lidstaten. De Commissie concludeerde dat er inderdaad risico's zijn dat de overname de concurrentie verstoort.

Impala, een belangenvereniging van onafhankelijke muzieklabels en artiesten, reageert verheugd.