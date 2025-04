Maaltijdbezorger DoorDash doet miljardenbod op Deliveroo

LONDEN (ANP) - De Britse maaltijdbezorger Deliveroo heeft een overnamebod ontvangen van zijn Amerikaanse branchegenoot DoorDash. Dat bedrijf heeft 2,7 miljard pond (3,2 miljard euro) over voor Deliveroo, bevestigt het bedrijf na eerdere mediaberichten.

Het gaat om een verkennend overnamevoorstel van DoorDash. Als het bedrijf bij zijn miljardenbod blijft, zegt het bestuur van Deliveroo het bod te steunen. Het is nog niet zeker dat het daar ook daadwerkelijk van komt, waarschuwt Deliveroo

Deliveroo was voorheen ook in Nederland actief, maar vertrok in het najaar van 2022 omdat de markt te klein was en de concurrentie van Thuisbezorgd en Uber Eats te groot. Het bedrijf is actief in twaalf landen. DoorDash is de grootste maaltijdbezorger in de Verenigde Staten, maar wil ook buiten de thuismarkt groeien.