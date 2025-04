UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht roept vrijdagavond op niet meer naar de stad te komen, omdat het te druk is door de viering van koningsnacht. Op verschillende plekken in de stad zijn evenementen georganiseerd.

"Het is te druk op meerdere evenementen en routes in onze binnenstad en toegang tot de pleinen is niet meer mogelijk", meldde de gemeente rond 21.45 uur.