BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt zich zorgen over de toenemende tekorten en groeiende staatsschuld van EU-lidstaten. "Met onze overheidsfinanciën bewegen we niet in de juiste richting", zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie).

Hij roept de EU-lidstaten op om "een prudent begrotingsbeleid te voeren". Dat deed hij dinsdag op een persconferentie over de najaarsprognose 2026 van de EU.

De tekorten in de EU-landen stijgen van 3,1 procent van de omvang van de economie in 2025 naar 3,8 procent in 2028, aldus de Eurocommissaris. De staatsschuld neemt naar verwachting toe van 82,6 procent in 2025 naar 85,6 procent in 2028, zei hij.

Staatsschuld

Volgens EU-regels mag het tekort niet meer dan 3 procent bedragen en de staatsschuld niet boven de 60 procent uitkomen.

Het financieren van schulden wordt steeds duurder, waarschuwde Dombrovskis. "Europa is niet immuun gebleven voor de sterke stijging van de wereldwijde rente en de hoge risicopremies op staatsobligaties."

EU-begrotingsregels

"Hogere financieringskosten, in combinatie met een grote financieringsbehoefte door hoge tekorten en oplopende schulden, zorgen ervoor dat de kosten voor het aflossen van schulden stijgen."

De EU-begrotingsregels zijn bedoeld om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen en het concurrentievermogen te ondersteunen, benadrukte de Eurocommissaris.

"Het naleven van de regels is de beste manier om de overheidsfinanciën gezond te houden en de daaruit voortvloeiende voordelen te benutten." Daarbij doelt de Eurocommissaris op lagere financieringskosten, meer ruimte voor investeringen en meer veerkracht tegen toekomstige schokken.