Brussel publiceert gedragscode AI, maar maakt deze niet verplicht

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft donderdag een zogeheten gedragscode voor AI-systemen gepubliceerd. De gedragscode is "bedoeld om de industrie te helpen voldoen aan de regels van de AI-wet" die op 2 augustus ingaat, stelt de Commissie. Brussel stelt het niet verplicht voor AI-bedrijven en ontwikkelaars om zich aan de gedragscode te houden.

In de gedragscode wordt AI-ontwikkelaars en bedrijven die AI gebruiken, aangeraden transparant te zijn over welke datamodellen ze gebruiken. Ook wordt hun aangeraden om zorgvuldig om te gaan met de data die ze invoeren in AI-modellen.

AI-chatbot Grok van techondernemer Elon Musk kwam afgelopen week onder vuur vanwege antisemitische antwoorden die die gaf, wat zou komen door de data waarop het algoritme van de chatbot is gebaseerd. De Poolse regering heeft de Europese Unie gevraagd onderzoek te doen naar de kwestie.

Lidstaten moeten de gedragscode nog goedkeuren.