Duitse exporteurs: geen handelsdeal met VS tegen 'elke prijs'

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitse exportbedrijven willen niet dat de Europese Commissie tegen "elke prijs" een handelsdeal sluit met de Verenigde Staten. Volgens belangenorganisatie BGA moet er een deal komen die eerlijk is voor heel Europa. Momenteel lopen er onderhandelingen tussen Brussel en Washington over een handelsovereenkomst met een deadline op 1 augustus.

"Onze belangen moeten weergegeven worden in een overeenkomst met de VS", aldus president Dirk Jandura van de BGA (Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen) donderdag in Berlijn. Hij zegt dat de tijd begint te dringen voor het sluiten van een deal.

Jandura stelt dat het ook belangrijk is dat de Europese interne markt verder wordt versterkt om de onderhandelingspositie van de EU te versterken bij de gesprekken met de Amerikanen en om de economische impact van de invoerheffingen van president Donald Trump te verzachten. Ook moeten volgens hem nieuwe handelsovereenkomsten met andere landen gesloten worden en bestaande afspraken vernieuwd worden.