Dodental aanvallen Gazastrook stijgt: tientallen mensen gedood

GAZA (ANP/AFP) - In de Gazastrook zijn opnieuw tientallen mensen om het leven gekomen door Israëlische aanvallen, meldt de burgerbescherming in het gebied. Die stelde een eerder dodental bij naar 52.

Er vond volgens de burgerbescherming onder meer een luchtaanval plaats toen mensen zich in Deir al-Balah hadden verzameld bij een medisch steunpunt. Daardoor kwamen zeventien personen om het leven, onder wie acht kinderen. De Israëlische krijgsmacht heeft nog niet gereageerd.

Ook de afgelopen dagen zouden veel dodelijke aanvallen hebben plaatsgevonden in het kustgebied, zeggen de lokale autoriteiten. Het dodental in Gaza sinds het begin van de oorlog loopt in de tienduizenden.

De jongste aanvallen vallen samen met onderhandelingen in Qatar over een bestand. Hamas toonde zich deze week bereid om tien gijzelaars vrij te laten, maar noemde ook struikelblokken. Die hadden onder meer betrekking op de hulpverlening in Gaza en garanties over vrede.