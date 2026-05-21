Brussel somberder over groei economie door hoge energieprijzen

BRUSSEL (ANP) - Brussel is een stuk somberder geworden over de economie van de Europese Unie dan in het najaar van 2025. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de Iranoorlog vertraagt de economische groei aanzienlijk. Tegelijkertijd wordt het leven voor EU-inwoners een stuk duurder, raamt de Europese Commissie in haar voorjaarsprognose.

Het bruto binnenlands product van de 27 lidstaten stijgt dit jaar met 1,1 procent, verwacht de Commissie. In november vorig jaar rekende Brussel nog op 1,4 procent groei. De inflatie loopt naar verwachting op tot gemiddeld 3,1 procent, waar in de najaarsprognose nog op prijsstijgingen van 2,1 procent werd gerekend.

Ook de groeiprognose voor de eurozone wordt naar beneden bijgesteld, naar 0,9 procent. In het najaar verwachtte de Commissie voor de eurozone nog een groei van 1,2 procent in 2026. De inflatie voor de eurozone wordt nu gezet op 3 procent, 1,1 procentpunt hoger dan in de eerdere economische prognose. Verder voorziet Brussel dat de langdurige daling van de werkloosheid zal stoppen. Rond 2027 zullen de werkloosheidscijfers blijven steken op rond de 6 procent, verwacht de Commissie.

Inflatie

Voor zowel de groei als de inflatie verwacht de Commissie dat die zich weer gaan herstellen in 2027, als de energieprijzen weer omlaaggaan. Wel houdt Brussel er rekening mee dat de energieprijzen ongeveer 20 procent hoger zullen blijven dan voor de oorlog in Iran uitbrak.

De economische voorjaarsprognose heeft gekeken naar data tot begin mei.

Volgens Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) heeft de oorlog in het Midden-Oosten "een grote energieschok veroorzaakt, die Europa verder op de proef stelt". Hij herhaalt dat de EU haar afhankelijkheid kan verminderen door minder fossiele brandstoffen te importeren.