Nog geen akkoord over EU-terugkeerregeling afgewezen asielzoekers

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben donderdag tegen alle verwachting in geen compromis bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Ze kunnen het niet eens worden over de datum van de inwerkingtreding ervan. De onderhandelingen gaan op 1 juni verder.

De onderhandelaars van de drie partijen kwamen woensdag voor de derde keer bijeen om de laatste discussiepunten over de regeling weg te werken. De voorspelde maximale twee uur die ze nodig zouden hebben, bleek veel te kort. Woensdag werden de onderhandelingen na bijna vijf uur verdaagd naar donderdagochtend, maar dat leverde evenmin een compromis op.

Over veel onderdelen zijn ze het al wel eens. Zo worden 'terugkeerhubs' buiten de EU toegestaan. Naast volwassenen moeten ook kinderen in deze uitzetcentra op uitzetting naar het land van herkomst wachten. Dat geldt niet voor minderjarigen zonder begeleiding. Afgewezen asielzoekers kunnen sneller en langer in detentie worden gezet.