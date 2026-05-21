Oekraïne boekt meeste terreinwinst in twee jaar, ziet denktank

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 11:26
KYIV (ANP) - Oekraïne heeft de afgelopen tijd de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval twee jaar geleden in de Russische provincie Koersk, becijfert een gezaghebbende denktank. De Oekraïense krijgsmacht heeft volgens het Institute for the Study of War (ISW) op meerdere plaatsen aan het front de laatste weken het initiatief. De toch al hoge verliezen aan Russische kant zouden verder oplopen.
Vorig jaar had Oekraïne het erg zwaar en moest het stap voor stap wat grondgebied prijsgeven, al verschoof het uitgerekte front maar amper. Een gevreesd nieuw voorjaarsoffensief van Rusland is gesmoord door Oekraïense tegenaanvallen, aldus ISW. Het instituut somt de herovering van het grootste deel van het noordoostelijke Koepjansk op en meerdere kleine opstekers voor Oekraïne aan het zuidelijke en zuidoostelijke front.
Rusland is daarom nu tot reageren gedwongen, is de indruk van ISW. Het aantal Oekraïense aanvallen is op dit moment groter dan het aantal Russische, zei Oekraïne vorige week.
