Brussel uit bezwaren rond grote deal bedrijf achter Taylor Swift

door anp
maandag, 24 november 2025 om 12:45
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De overname van het Amerikaanse platenlabel Downtown door muziekconcern Universal Music Group (UMG) is onzekerder geworden, omdat de Europese Commissie de deal niet zomaar wil goedkeuren. Toezichthouders in Brussel hebben bezwaren vanwege de concurrentie in de markt. UMG, het platenbedrijf achter sterren als Taylor Swift en Harry Styles, moet met voorstellen komen om die zorgen weg te nemen, anders kan de deal begin volgend jaar worden geblokkeerd.
Met de deal is 775 miljoen dollar gemoeid, omgerekend zo'n 672 miljoen euro. Downtown werd in 2007 opgericht als muziekuitgeverij, maar biedt inmiddels ook een breder scala aan diensten aan, zoals marketing en promotie, voor onafhankelijke artiesten. De toezichthouders hebben maandag een formele bezwarenverklaring afgegeven. Daarin uitten ze hun zorg dat UMG, met hoofdkantoor in Hilversum, hierdoor mogelijk commercieel gevoelige gegevens van andere platenlabels verkrijgt. Daarmee zou het bedrijf de concurrentie kunnen verstikken.
