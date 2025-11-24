Costa: EU moet besluitvormende stem hebben bij vrede in Oekraïne

LUANDA (ANP) - Vredesbesprekingen over Oekraïne vereisen "volledige betrokkenheid en besluitvorming van de Europese Unie", zei voorzitter van de EU-leiders António Costa maandag. Het gaat daarbij om kwesties die de EU rechtstreeks aangaan, zoals sancties tegen Rusland, uitbreiding van de EU of de inzet van Russische bevroren tegoeden. Dat zei Costa na afloop van een bijeenkomst van 27 EU-leiders en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in de Angolese hoofdstad Luanda.

"De Europese Unie is vastbesloten om president Zelensky alle steun te blijven bieden die hij nodig heeft", herhaalde Costa. Het gaat om financiële, militaire, economische en diplomatieke steun, zei hij.