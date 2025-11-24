ECONOMIE
Politie krijgt meerdere aangiftes van boekbekogelingen in Utrecht

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 12:35
anp241125122 1
UTRECHT (ANP) - De politie Midden-Nederland heeft twee aangiftes gekregen van een bekogeling met een boek in Utrecht. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na een bericht van RTV Utrecht. Een van de aangiftes werd zondagavond gedaan door journalist Mischa Blok. Zij werd door twee jongens bekogeld met een bundel verzamelde werken van Charles Bukowski.
Beide meldingen worden onderzocht, stelt de politie. Meer details over de meldingen kan de politie niet delen. De woordvoerder stelt wel dat het "altijd goed is om aangifte van zo'n incident te doen als het je is overkomen".
Blok reed zondagavond door de Cremerstraat in Utrecht toen zij een zwaar boek van Bukowski tegen haar borst kreeg. Zij liep hierbij een gekneusde rib op. De twee belagers, die op een fatbike zaten, keerden daarna om en gooiden nogmaals het boek haar kant op. Ditmaal werd haar schouder geraakt. Daarna schoten omstanders de podcastmaakster te hulp.
