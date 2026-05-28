ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel vreest staatssteun bij Chinese overname MediaMarkt-moeder

Economie
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 12:44
anp280526130 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie doet diepgaand onderzoek naar de overname van de Duitse elektronicaverkoper Ceconomy door het Chinese webshopbedrijf JD.com. De toezichthouder is bang dat het internetbedrijf dankzij Chinese staatssteun een oneerlijk voordeel had bij de biedingen op het moederbedrijf van winkelketens MediaMarkt en Saturn. Ook wil Brussel nagaan of mogelijke subsidies vanuit China het fusiebedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel kunnen geven.
JD.com kondigde vorig jaar aan Ceconomy te kopen voor ongeveer 2,2 miljard euro. De overname moet nog worden goedgekeurd. De Commissie stelt dat er aanwijzingen zijn dat JD.com overheidssteun heeft gekregen in de vorm van gunstige leningen, belastingvoordelen en subsidies. Het dagelijks EU-bestuur kan dankzij wetgeving uit 2023 optreden tegen marktverstorende overheidssteun uit staten buiten het landenblok.
De Europese Commissie heeft de mogelijkheid de overname te verbieden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de deal mag doorgaan na concessies.
loading

POPULAIR NIEUWS

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

150034028_m

Fantaseren over een ander tijdens de seks, is dat slecht voor je relatie?

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

Loading