Brussel vreest staatssteun bij Chinese overname MediaMarkt-moeder

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie doet diepgaand onderzoek naar de overname van de Duitse elektronicaverkoper Ceconomy door het Chinese webshopbedrijf JD.com. De toezichthouder is bang dat het internetbedrijf dankzij Chinese staatssteun een oneerlijk voordeel had bij de biedingen op het moederbedrijf van winkelketens MediaMarkt en Saturn. Ook wil Brussel nagaan of mogelijke subsidies vanuit China het fusiebedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel kunnen geven.

JD.com kondigde vorig jaar aan Ceconomy te kopen voor ongeveer 2,2 miljard euro. De overname moet nog worden goedgekeurd. De Commissie stelt dat er aanwijzingen zijn dat JD.com overheidssteun heeft gekregen in de vorm van gunstige leningen, belastingvoordelen en subsidies. Het dagelijks EU-bestuur kan dankzij wetgeving uit 2023 optreden tegen marktverstorende overheidssteun uit staten buiten het landenblok.

De Europese Commissie heeft de mogelijkheid de overname te verbieden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de deal mag doorgaan na concessies.