Brussel wil 'Made in Europe' voor groene tech en elektrische auto

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil de Europese groene industrie stimuleren door landen in bepaalde sectoren meer in de EU te laten kopen. Dat staat in een langverwacht voorstel van de Europese Commissie, de Industrial Accelerator Act. Bij publieke bestedingen voor elektrische auto's en duurzame technologie moet de voorkeur zijn deze binnen Europa aan te schaffen, stelt de Commissie. Voor staal, cement en aluminium moet een deel groen worden geproduceerd.

Met deze 'Made in Europe'-verplichting wil Brussel de Europese maakindustrie een boost geven. De sectoren zijn van strategisch belang voor de onafhankelijkheid van de EU, maar hun concurrentiekracht is in het gedrang door goedkopere alternatieven uit China en de VS.

Zo wil Brussel dat publiek aangekochte elektrische auto's van Europese bedrijven zijn en in de EU in elkaar zijn gezet. Ook de onderdelen van deze auto's moeten bij voorkeur uit Europa komen.

Duurzame technologie

Datzelfde geldt voor investeringen van de overheid in duurzame technologie, zoals batterijen, zonne- en windparken, warmtepompen en kernenergie. Ook buitenlandse investeringen daarin worden aan banden gelegd. Investeringen van meer dan 100 miljoen euro zouden alleen zijn toegestaan door bedrijven waarvan de helft van de werknemers uit de EU komt.

Staal dat in de bouw en de auto-industrie is aangekocht met overheidsgeld, zou per 2029 voor 25 procent zonder uitstoot moeten zijn gemaakt. Dat geldt ook voor aluminium; voor cement wordt dat 5 procent. De laatste twee zouden deels ook binnen de EU moeten worden gemaakt.

Zorgen

De lidstaten en het Europees Parlement gaan zich nu buigen over het voorstel. Frankrijk is groot voorstander van kopen binnen de EU. Duitsland is sceptischer of dat haalbaar is en of dat producten niet veel duurder maakt. Het voorstel werd al meerdere keren uitgesteld om deze onenigheid.

Ook landen met een goede relatie tot de EU, zoals Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Canada, maken zich zorgen. In het voorstel staat echter dat landen die hun markten openstellen voor EU-bedrijven, dezelfde behandeling krijgen als EU-landen. De maatregelen lijken daarom vooral gericht op China, dat EU-bedrijven uitsluit van hun markt.