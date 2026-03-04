Hardt Hyperloop failliet verklaard door rechtbank

DEN HAAG (ANP) - Hardt Hyperloop is failliet verklaard door de rechtbank in Den Haag. Dat staat in het Centraal Insolventieregister, waarmee berichtgeving van RTL Z over het faillissement wordt bevestigd. Hardt Hyperloop uit Rotterdam was bezig met de ontwikkeling van technologie om mensen op hoge snelheid via capsules door een vacuümbuis te vervoeren.

Curator Sjoerd Warringa bevestigde het faillissement, maar had geen tijd voor verder commentaar. Woensdagmiddag is er overleg. Tegen RTL Z kon Warringa nog niet veel zeggen over de oorzaak van het faillissement en of er eventuele plannen zijn voor een doorstart.

Hardt Hyperloop werd volgens RTL Z in 2017 opgericht door een groep studenten van de TU Delft. Die zouden geïnspireerd zijn door een idee van Elon Musk om mensen te vervoeren via een soort postbuizensysteem. Dat zou een nieuwe manier van openbaar vervoer moeten worden. Volgens RTL Z kreeg Hardt Hyperloop de afgelopen jaren voor miljoenen euro's aan investeringen en subsidies om de technologie te ontwikkelen.