Brussel wil meer handel via zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië

STRAATSBURG (ANP) - Europa zou meer handel moeten drijven met en via de landen in de zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse State of the Union.

De landen in die regio vormen de zogenoemde middencorridor, een alternatieve handelsroute die China en Centraal-Azië verbindt met Europa. Von der Leyen wil meer aanleverroutes via die landen, dat er meer handel loopt via die landen en dat levertijden uit die gebieden omlaaggaan. Hiervoor organiseert de EU een top met de premier van Bulgarije, kondigde ze aan, al is nog onduidelijk wanneer die plaatsvindt en met welke landen.

Von der Leyen gaf verder geen details over de wens tot het uitbreiden van handel via deze route. De middencorridor krijgt steeds meer aandacht vanwege de oorlog in Iran, wat handel via de Straat van Hormuz verhindert.