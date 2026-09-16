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Voorzitter VNO-NCW pleit voor breed sociaal akkoord

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 11:37
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ROTTERDAM (ANP) - Een groot sociaal akkoord staat bovenaan de lijst met wensen van voorzitter van VNO-NCW Coen van Oostrom. Dat zei hij na het Miljoenenontbijt in Rotterdam. Daarvoor kijkt de voorzitter van de ondernemersvereniging naar de vakbonden. Van Oostrom sprak opnieuw de hoop uit dat de bonden snel aan tafel komen om te praten over sociale zekerheid.
In zo'n akkoord moet werk vooropstaan, zei Van Oostrom. "Zodat we kunnen zorgen dat we de situatie met bijna een miljoen mensen in de WIA niet meer hebben."
De vakbonden komen niet aan tafel voordat de geplande bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel zijn. Een deel van de bezuinigingen is wel van tafel of met een jaar uitgesteld. "Dat zou toch genoeg moeten zijn", zei Van Oostrom, die van de politiek geen extra handreiking verwacht. "De bond zit er maximalistisch in. Die willen alles. Als een polder werkt, is het niet zo dat je alles krijgt. Je moet altijd compromissen sluiten."
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