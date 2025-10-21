Brussel wil meer jonge mensen aansporen om boer te worden

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie lanceert een strategie om meer jonge mensen aan te sporen om te gaan boeren. Brussel hoopt zo het aantal jonge boeren in 2040 te verdubbelen.

De landbouwsector is een van de snelst vergrijzende sectoren in de EU. Slechts 12 procent van de boeren is jonger dan 40 jaar, wat Brussel ziet als 'jonge boer'. Het gebrek aan jonge en nieuwe boeren komt door een krimpende plattelandsbevolking, economische onzekerheid en klimaatproblemen, volgens de Commissie.

Op korte termijn wil de Commissie samenwerken met de Europese Investeringsbank aan speciale leningen aan nieuwe boeren. Ook wil de Commissie lidstaten aansporen om zeker 6 procent van hun landbouwbudget te investeren in de verjonging van de plattelandsbevolking. Verder wil de Commissie in kaart brengen waar in Europa land beschikbaar is voor jonge boeren om een bedrijf te beginnen en geld vrijmaken voor hun ziekteverlof, vakantiedagen of tijd voor mantelzorg.

'Minder obstakels'

Voor de langere termijn wil de Commissie in de volgende meerjarenbegroting (2028-2034) ruimte voor een 'starterspakket'. Hierbij kunnen jonge of nieuwe boeren maximaal 300.000 euro aanvragen om een bedrijf te beginnen.

Om deze plannen uit te voeren is medewerking nodig van lidstaten en "regionale besturen", benadrukt de Commissie. "Wij willen dat elke jongere die droomt van een carrière als boer, een echte weg vooruit ziet, met minder obstakels en meer ondersteuning", aldus Eurocommissaris (Landbouw) Christophe Hansen.