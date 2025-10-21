Automaker GM wint op Wall Street na verhoging winstverwachting

NEW YORK (ANP) - General Motors (GM) behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op de beurzen in New York. Het autoconcern achter merken als Chevrolet, Cadillac en GMC presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en werd positiever over de winst dit jaar. Ook verwacht de autofabrikant dat de impact van de importheffingen van president Donald Trump lager uitvalt dan gevreesd. Topvrouw Mary Barra sprak van een zeer goed kwartaal. Het aandeel werd bijna 10 procent hoger gezet.

GM voorziet nu een negatieve impact op de resultaten dit jaar van tussen de 3,5 miljard en 4,5 miljard dollar, tegen een eerdere verwachting van 4 miljard tot 5 miljard dollar. De fabrikant verwacht ongeveer 35 procent daarvan zelf op te kunnen vangen door middel van bijvoorbeeld kostenbesparingen. Concurrent Ford won 2,6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig na de sterke opmars een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 46.746 punten. De brede S&P 500-index klom een fractie tot 6736 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent naar 22.960 punten.

Apple

De drie graadmeters sloten maandag meer dan 1 procent hoger door optimisme over de bedrijfsresultaten en afnemende zorgen over de kredietkwaliteit van regionale banken. Ook sloeg Trump een hoopvolle toon aan over de handel met China. De president verwacht een "eerlijke deal" te kunnen sluiten met de Chinese president Xi Jinping. Volgende week vindt er naar verwachting een ontmoeting plaats tussen Trump en Xi tijdens een economische top in Zuid-Korea.

Apple steeg 0,1 procent. De iPhone-maker steeg maandag bijna 4 procent tot de hoogste koers ooit, mede dankzij een koopadvies van zakenbank Loop Capital en berichten over beter dan verwachte verkopen van de nieuwe iPhone in China.

Lockheed Martin

Coca-Cola steeg 3,6 procent. De frisdrankenfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het concern profiteerde onder meer van hogere prijzen. Ook het gebruik van kleinere flessen en blikjes hielp mee.

GE Aerospace won 3,7 procent. De fabrikant van vliegtuigmotoren verhoogde voor de tweede keer op rij de verwachtingen voor de winst en omzet dit jaar. Het concern blijft profiteren van de sterke vraag naar vliegreizen en nieuwe toestellen.

Ook industrieconcern 3M (plus 0,6 procent) en defensieconcern Lockheed Martin (min 2,3 procent) schroefden de winstverwachtingen voor dit jaar op na beter dan verwachte resultaten.