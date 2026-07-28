Brusselse importheffingen op Chinees nylon vanwege dumping

BRUSSEL (ANP) - De EU voert importheffingen in voor Chinees nylon, omdat dit heel goedkoop op de Europese markt wordt gedumpt. Dat meldt een woordvoerder van de Europese Commissie. De heffingen op nylon, ook bekend als polyamidegarens, variëren van 60 tot 67,5 procent.

De heffingen volgen op onderzoek waaruit blijkt "dat polyamidegarens uit China tegen dumpprijzen de EU binnenkwamen", aldus de Commissie. "Dit schaadt de eigen industrie van de EU."

Nylon wordt gebruikt bij de productie van sportkleding, jassen, badkleding en kousen. In de EU zijn zo'n 2000 mensen werkzaam in sectoren die nylon produceren, waaronder in Kroatië, Italië, Spanje, Roemenië en Slovenië. De sector vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 400 miljoen euro.

De EU is al langer bezig met maatregelen om dumping uit China tegen te gaan. Zo gelden er sinds 1 juli nieuwe importquota's en importtarieven voor staal om te voorkomen dat de Europese staalsector niet kan concurreren met goedkoop Chinees staal.