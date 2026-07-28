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Bild: pleger aanslag Berlijn zwoer trouw aan Islamitische Staat

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 13:38
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BERLIJN (ANP) - De man die wordt verdacht van de aanslag zaterdag bij de Berlijnse Pride zou volgens de krant Bild op die dag opnames hebben gemaakt waarop hij zei trouw aan Islamitische Staat (IS) te zijn.
Dat is volgens de bronnen van Bild te zien op zijn mobiel, die in de auto van de 21-jarige Abdul Ballout is gevonden. Hij zou in Berlijn zijn ingereden op de menigte, waarbij één dode en 29 gewonden vielen. Hij werd niet lang na de aanslag opgespoord door de politie en doodgeschoten.
Ballout was een Duitser met Libanese wortels. Hij was een geradicaliseerde jongeman die van november 2025 tot in mei dit jaar in een jeugdgevangenis zat. Hij zou zich daar volgens Bild hebben voorgedaan als een voorganger of imam. Na zijn vrijlating werd hij in de gaten gehouden. Hij zou eerder hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij IS in Syrië.
Islamitische Staat is een internationaal georiënteerde terreurgroep met wortels in Irak. Tussen 2014 en 2019 heerste er een schrikbewind van IS over delen van Irak en Syrië.
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