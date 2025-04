Buitenlandse bedrijven investeren minder in Frankrijk

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Buitenlandse bedrijven hebben in 2024 minder geïnvesteerd in projecten in Frankrijk. De Franse overheid meldt dat vorig jaar 1688 keer is besloten geld in een project in het land te steken. Dat gebeurde niet zo weinig sinds 2021.

Frankrijk kampte vorig jaar met een politieke crisis. Na vervroegde verkiezingen ontstond een verdeeld parlement met drie grote politieke kampen: een links blok, een rechts blok en een Macron-gezind blok. Daarnaast dwong een oplopend begrotingstekort de regering om eind vorig jaar belastingverhogingen en bezuinigingen voor te stellen. Vooral grote bedrijven werden het doelwit van hogere heffingen.

De regering moest aftreden na een politiek conflict over de begrotingsvoorstellen. De Franse Senaat heeft de staatsbegroting voor dit jaar in februari goedgekeurd. Sommige plannen zijn inmiddels wat afgezwakt, maar voor het verminderen van het tekort is Frankrijk nog altijd afhankelijk van tijdelijke belastingverhogingen voor bedrijven.