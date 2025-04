Voormalig Red Bull-coureur Pérez in gesprek met andere F1-teams

SUZUKA (ANP/RTR) - Sergio Pérez keert mogelijk snel weer terug in de Formule 1. De Mexicaanse coureur, die eind vorig jaar moest vertrekken bij Red Bull, is in gesprek met een aantal teams. Dat zei hij in een interview op de officiële website van de Formule 1.

"Sinds de slotrace in Abu Dhabi hebben een paar teams me benaderd", verklaarde Pérez. "Het seizoen is nu begonnen, dus er zal de komende maanden wat beweging in komen. We praten met een paar partijen. Zodra ik al mijn opties weet, zal ik een beslissing nemen. Wat voor mij heel duidelijk is, is dat ik alleen terugkom als het een goed project is en ik er plezier in ga hebben."

Pérez werd bij Red Bull vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander moest na twee tegenvallende races al plaatsmaken voor de Japanner Yuki Tsunoda. "Mensen realiseren zich nu opeens hoe moeilijk het is om in die auto te rijden", aldus Pérez. Tsunoda rijdt dit weekend in Suzuka zijn eerste race bij Red Bull Racing, naast teamgenoot Max Verstappen.