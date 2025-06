Ov-sector: kringloopeconomie mag niet ten koste gaan van reiziger

DEN HAAG (ANP) - De overstap naar een kringloopeconomie in de openbaarvervoersector mag niet ten koste gaan van de reiziger. Dat staat in een akkoord over dit onderwerp dat allerlei ov-organisaties maandag hebben ondertekend. De transitie moet "tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten en waar mogelijk kostenneutraal" gebeuren.

Al in 2019 zei de ov-sector in 2050 volledig circulair te willen zijn, wat inhoudt dat er nagenoeg geen afval is en dat zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. Over vijf jaar wil de sector de helft minder nieuwe grondstoffen gebruiken. Deze voornemens staan nogmaals in het maandag ondertekende akkoord, nu met de voorwaarde dat de dienstverlening aan reizigers niet onder de veranderingen mag lijden.

Onder meer spoorbeheerder ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een reeks vervoerders hebben hun handtekening gezet. Door meer te hergebruiken, willen ze het risico verkleinen dat ze zonder kritieke grondstoffen komen te zitten.