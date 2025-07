Bundesbank: krimp aantal bankfilialen in Duitsland zet door

FRANKFURT (ANP/DPA) - De inkrimping van het aantal bankfilialen in Duitsland is vorig jaar verder doorgezet en in een hoger tempo dan in voorgaande jaren door de toenemende digitalisering van bancaire dienstverlening. Dat meldt de Duitse centrale bank. Volgens de Bundesbank werden vorig jaar 1631 bankkantoren gesloten.

Daarmee kromp het aantal bankkantoren in heel Duitsland tot 17.870 locaties, aldus de Bundesbank. Vooral grote banken zoals Deutsche Bank en Commerzbank snijden in het aantal kantoren om kosten te besparen. Grote banken waren goed voor 1280 sluitingen. Kleinere sluiten in een minder hoog tempo banken.

Ook in Nederland verdwijnen steeds meer bankfilialen uit het straatbeeld omdat veel meer gebruik wordt gemaakt van onlinebankieren. Zo worden honderden filialen van SNS en RegioBank gesloten door een reorganisatie bij moederbedrijf ASN Bank.