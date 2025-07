Een routineklus op een onderzoeksschip leidde tot een onverwachte ontdekking: een vreemde zwarte substantie die een compleet nieuwe soort micro-organismen bleek te bevatten.

Tijdens onderhoud aan een onderzoeksschip stuitte scheepsbeheerder Doug Ricketts op iets bijzonders. In de roerhuizing vond hij een mysterieuze zwarte gel. In plaats van het goedje te negeren, nam hij een monster mee naar onderzoekers van de Universiteit van Minnesota Duluth. Dat bleek een gouden zet.

De onderzoekers noemden het goedje voor de grap ‘ShipGoo001’ en verwachtten weinig bijzonders. Tot hun verbazing zat de gel echter vol met goed bewaard DNA en een verrassend hoge hoeveelheid organisch materiaal.

Slapend in olie

Analyse van het monster onthulde nog iets: de gel bevatte archaea, oeroude micro-organismen die kunnen overleven in extreme omstandigheden, zoals omgevingen zonder zuurstof. De roerhuizing van het schip bleek een perfecte schuilplaats voor deze wezens, omdat het er warm is en er geen zuurstof is.

Maar hoe kwamen deze microben hier terecht? De onderzoekers denken dat ze een antwoord hebben. Wellicht zaten de organismen al in de olie waarmee het roer gesmeerd werd. Eenmaal de omgeving gunstig was, begonnen ze zich in hun nopjes te voelen en voort te planten.

Schat aan informatie

Het onderzoek leverde een schat aan informatie op. Het team kon maar liefst 20 complete genomen (de volledige genetische blauwdrukken) uit de gel halen. Na vergelijking met bekende organismen bleek één soort iets te zijn wat nog nooit eerder is gezien.

Voorlopig is er nog geen wetenschappelijke studie gepubliceerd over de wezens. De onderzoekers zijn dat van plan.