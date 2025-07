Amsterdam stikt van de ratten. Maar is dat erg?

Overdag merk je er weinig van in de Kalverstraat, maar 's avonds en 's nachts des te meer: ratten schrijft AT5. (video onder de link) Het is er een serieus probleem geworden. Normaal kost het wel wat moeite om dit soort overlast te filmen, maar als we hier komen draaien zie je ze overal. Want de Kalverstraat (en heel veel pleinen en straten in het centrum van Amsterdam is fijn voor ratten, omdat het er ontzetten smerig is

Amsterdam kampt met een snel groeiende rattenpopulatie, wat zowel inwoners als ondernemers bezorgd maakt. In 2024 registreerde de gemeente ruim 6.800 meldingen van rattenoverlast, een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De toename wordt toegeschreven aan warmere winters door klimaatverandering, een overvloed aan voedselresten op straat en in slecht afgesloten vuilniscontainers, en talloze schuilplaatsen in oude panden en het riool. Vooral in de binnenstad, zoals de Kalverstraat, zijn ’s nachts grote groepen ratten zichtbaar, wat bezoekers afschrikt en ondernemers omzet kost.

Ratten vormen meer dan een esthetisch probleem: ze kunnen ziekten zoals leptospirose (Ziekte van Weil), salmonella en hantavirus op mensen overdragen via urine, uitwerpselen of beten. Daarnaast veroorzaken ze economische schade door het kapot knagen van kabels, leidingen en bouwstructuren, wat kan leiden tot brand of dure reparaties.

Sinds 2023 gelden strengere regels voor bestrijding: particulieren mogen geen gif meer gebruiken; alleen gecertificeerde bestrijders mogen rodenticiden inzetten als laatste redmiddel binnen een geïntegreerde plaagdierbeheersing. De gemeente verdubbelde haar budget naar een half miljoen euro, investeert in afgesloten afvalcontainers en plaatst “containertuintjes” om zwerfvuil rond ondergrondse containers te verminderen. Ook geldt een verbod op het voeren van dieren in de openbare ruimte, ondersteund door voorlichtingscampagnes.

Deskundigen benadrukken echter dat succesvolle bestrijding vooral afhankelijk is van preventie: minder voedselaanbod, beter afvalbeheer en structurele aanpassingen aan gebouwen om schuilplaatsen te blokkeren. Zonder gezamenlijke inspanning van gemeente, ondernemers en bewoners zal de populatie blijven groeien en blijven de gezondheidsrisico’s en economische schade toenemen.