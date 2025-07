Multimiljonair betrapt op vreemdgaan via kiss-cam tijdens Coldplay-concert: het internet gaat los

"Of ze hebben een affaire, of ze zijn gewoon erg verlegen”, grapte Coldplay-zanger Chris Martin nog vanaf het podium. Niet wetend wat voor rel de kisscam-beelden zouden worden van de twee mensen die eerst innig samen staan en dan proberen te ontsnappen.

Het bleek te gaan om Andy Byron - ogenschijnlijk gelukkig getrouwd - en zijn collega Kristin Cabot. De twee stonden tegen elkaar aan hangend te genieten van het concert in het Gillette Stadium in Foxboro, Massachusetts, toen ze ineens vol op de kisscam in beeld kwamen. Hij dook weg, zij draaide zich om: ze wilden echt niet herkend worden, maar het was al te laat.

De beelden zijn inmiddels ruim 20 miljoen keer bekeken en hun identiteit was snel bekend. Byron is ceo van Astronomer, een databedrijf dat meer dan 1 miljard dollar waard is en Cabot is zijn hoofd Human Resources.

De multimiljonair, getrouwd met Megan Kerrigan Byron, heeft twee kinderen. Hij reageert niet op vragen van de pers en verwijderde al zijn socialmedia-accounts. Zijn vrouw heeft ook haar Facebook-profiel verwijderd en staat weer vermeld onder haar meisjesnaam. Byron leek een excuusbericht op X te hebben geplaatst, maar dat zou nep zijn.

Inmiddels wordt er volop gewed op de status van zijn huwelijk en zelfs of hij kan aanblijven als ceo.