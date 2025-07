De Wall Street Journal, uitgegeven door Trump-vriend Rupert Murdoch komt met de onthulling dat Trump schaamhaar tekende voor de 50e verjaardag van zijn goede vriend Jeffrey Epstein. Uiteraard ontken Trump Trump, die de Wall Street Journal een proces aan. Maar vrijwel niemand gelooft hem nog.

Het was de 50e verjaardag van Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell was bezig met een speciaal cadeau voor deze gelegenheid. Ze vroeg Epstein's familie en vrienden om hulp. Een van hen was Donald Trump

Pagina's uit het in leer gebonden album – samengesteld voordat Epstein in 2006 voor het eerst werd gearresteerd – behoren tot de documenten die zijn onderzocht door ambtenaren van het ministerie van Justitie die jaren geleden onderzoek deden naar Epstein en Maxwell, volgens mensen die de pagina's hebben ingezien. Het is niet duidelijk of deze pagina's deel uitmaken van het recente onderzoek van de regering-Trump.

De brief van Trump, die door de Journal is ingezien, is net als de andere brieven in het album nogal schunnig. Hij bevat een paar regels getypte tekst omlijst door de contouren van een naakte vrouw, die met een dikke stift lijkt te zijn getekend. Een paar kleine bogen geven de borsten van de vrouw aan en de handtekening van de toekomstige president is een kronkelige “Donald” onder haar middel, die schaamhaar nabootst.

De brief eindigt met: “Gelukkige verjaardag – en moge elke dag weer een prachtig geheim zijn.”

Het is niet duidelijk hoe de brief met de handtekening van Trump tot stand is gekomen. Binnen de omtrek van de naakte vrouw stond een getypte notitie in de stijl van een fictief gesprek tussen Trump en Epstein, geschreven in de derde persoon.

“Voice-over: Er moet meer in het leven zijn dan alles hebben”, begon de notitie.

Donald: Ja, dat is er zeker, maar ik ga je niet vertellen wat het is.

Jeffrey: Ik ook niet, want ik weet ook wat het is.

Donald: We hebben bepaalde dingen gemeen, Jeffrey.

Jeffrey: Ja, nu je het zegt, dat is waar.

Donald: Raadsels verouderen nooit, is je dat opgevallen?

Jeffrey: Dat was me trouwens al duidelijk toen ik je de laatste keer zag.

Donald: Een vriend is iets geweldigs. Gelukkige verjaardag – en moge elke dag weer een geweldig geheim zijn.