B&B Vol liefde: Lieske de vinoloog valt nu al door de mand en Rayisa kan goed fotoshoppen

Rayisa heeft haar kasteel gevonden, Lieske heeft in ieder geval genoeg proviand bij zich voor als de hel losbreekt - Mark Rutte zal trots op haar zijn - en in Suriname wordt er gezwijmeld maar niet gezwierd. Maar eerst: het eind van Frank is in zicht.

Ingrid ziet eindelijk wat wij direct al zagen: Frank is een beetje een lulletje rozenwater. Je geeft hem nog even het voordeel van de twijfel, maar eigenlijk weet je het vanaf het allereerste moment. Ingrid gooit het erop dat hij niet uit zichzelf aan het onkruid wieden slaat. Als Frank haar complimenteert met haar overdreven 'zie-mij-eens-hard-werken'-Hollandsheid, riposteert zij passief-agressief: "Ja iemand anders doet het niet voor je hè."

Dappere Frank

Al die vrouwen die een sloofje verwachten in B&B Vol liefde, zucht. Je kunt niet van je dates vragen dat ze op dag 1 zelf gaan snuffelen in je kastjes op zoek naar gereedschap, zelf bedenken welke planken moeten worden vastgetimmerd en dan liefst zelf ook nog je keuken induiken om te gaan koken. Bovendien: als ze dat zouden doen, is het waarschijnlijk weer niet goed. Zoals bij Frank die een dappere poging deed om met de verkeerde boor - want Ingrid was ervan overtuigd dat het de goede was - iets vast te boren.

Maar we dwalen af, we moeten het hoognodig over Rayisa hebben, die op zoek is naar een kasteel, niet naar een man. Of nou ja, een hardwerkende man kan ze wel waarderen. "Die verrast je iedere dag weer", zegt de Belarussische. Ja, met een schoon en opgeruimd kasteel. Ze noemt zichzelf kunstenaar en om dat te bewijzen komt ze met een gedrocht van een AI-postertje aanzetten. "Ik kan ook fotoshoppen", klinkt het droog uit de mond van Illya. "En ik zie dat dit goed gedaan is." Maar misschien kun je dit gebroddel lekker thuis aan de muur hangen, zie je de Zeeuw denken.

Lekker gek

Bij Dick en Karin in Suriname wil het maar niet echt sprankelen. Hij grijpt slangen in hun nekvel als een volleerde Freek Vonk, zij staat er stoer bij alsof het konijntjes zijn. Hij kookt als een sterrenkok, zij kijkt hem zwijmelend in de ogen. En toch: het is saaaaai. Het spannendste moment is als Dick bekent dat hij in eerdere relaties op slag verliefd was. Je ziet haar kijken: heeft-ie dat bij mij ook of niet? De 'scherpe randjes' moeten er snel van af met een glaasje wijn. Ja stel je voor dat het echt spannend wordt.

Bij Petra op Lesbos komt Lieske met een enorme fles wijn aanzetten en nog een. Ze is niet voor niets een kenner, wil ze maar zeggen. Petra interesseert het niet zo, zolang die kurk er maar af gaat. Lieske denkt dat Petra behoefte heeft aan Aziatische curry-pakjes uit Nederland. Verder is ze vooral best wel vermoeiend. Die ingestudeerde schaterlach, het belegen grapje over bodemdrift dat ze drie keer herhaalt, de asperges 'uit het Bredase', Lieske is vast van plan 'de lekker gekke meid' van dit seizoen te worden. En Petra wordt nu al moe van het 'vijf kwartier praten in een uur', iets dat de Brabantse dan ook nog gaat uitleggen. Grappigste moment: als mevrouw de vinoloog met haar neus in een goedkope fles Griekse wijn duikt en het haar nog niet eens lukt om de juiste druif eruit te halen.