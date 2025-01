Bunq heeft onterecht betaalrekening stopgezet, oordeelt Kifid

DEN HAAG (ANP) - Bunq heeft onterecht de overeenkomst met een klant opgezegd die een betaalrekening had bij de bank. Dat heeft de geschillencommissie van het in de financiële sector belangrijke klachteninstituut Kifid bepaald. Bunq beëindigde de betaalrekening om "het vermoeden van onwettige activiteiten". Maar de bank heeft dit vermoeden onvoldoende onderbouwd en moet de rekening herstellen, oordeelt de geschillencommissie.

De klant kreeg zes weken na het openen van een betaalrekening te horen dat de overeenkomst per direct werd beëindigd. Een nadere toelichting bleef uit. De klant besloot daarop een klacht in te dienen bij Kifid, ook om inzage te krijgen in de resultaten van het klantonderzoek. Het geld op de rekening kreeg de klant tijdens de klachtbehandeling al terug.

De geschillencommissie oordeelt dat bunq onvoldoende heeft aangetoond dat de vermoedens gerechtvaardigd waren. Op basis daarvan kon de bank dus niet de betaalrekening stopzetten. Later voegde bunq een nieuwe reden voor de opzegging toe, namelijk dat de klant niet meer in een Europees land woont. Dat is een geldige reden, maar was niet de oorspronkelijke reden voor de opzegging van de overeenkomst, aldus Kifid.