Bussenmaker Ebusco wint flink op beurs na 'summier persbericht'

AMSTERDAM (ANP) - Bussenfabrikant Ebusco heeft dankzij een volgens beleggersvereniging VEB "summier persbericht" maandag een flinke koerssprong gemaakt op de Amsterdamse beurs. De noodlijdende Brabantse onderneming kondigde aan "indicaties van interesse" te hebben in de uitgifte van extra aandelen, ook van grotere bestaande aandeelhouders. Het aandeel won 30 procent.

Volgens de VEB geeft dit vooral aan dat beleggers behoefte hebben aan extra informatie, want "echt veel heeft de update niet om het lijf". Het geplaagde Ebusco wil om het bedrijf te redden nog deze maand extra aandelen uitgeven, maar daar is wel interesse van aandeelhouders voor nodig. Beleggers grepen deze update aan om weer wat aandelen van het flink in waarde gekelderde bedrijf te kopen.

De AEX-index begon de week met een verlies van 0,5 procent tot 879,51 punten, na de winst van 1,1 procent vrijdag. De MidKap verloor bijna 1 procent tot 863,68 punten.