Rapporten: OM en minister Dekker schoten tekort bij steekpartij AH

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM), toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en uitvoeringsorganisaties schoten tekort rond de dodelijke steekpartij in een Albert Heijn in Den Haag waarbij in 2023 een medewerkster om het leven kwam, schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Hoge Raad in twee rapporten.

Dekker heeft voorafgaand aan de steekpartij besloten om een in Curaçao opgelegde tbs-maatregel van de verdachte Jamel L. niet uit te voeren in Nederland. Dat besluit vindt de inspectie "onvoldoende te volgen". Het OM heeft wettelijke voorschriften volgens de Hoge Raad "op een aantal punten niet naar behoren" gehandhaafd of uitgevoerd.