Zuid-Limburgs verpleeghuis laat vrouw versterven ondanks twijfel over haar wens

In een Zuid-Limburgs verpleeghuis is vorig jaar een patiënte overleden nadat ze tien dagen geen eten en drinken had gehad. Het was toen niet duidelijk of de vrouw, bij wie dementie was geconstateerd, zelf en zonder invloed van anderen had besloten om op deze wijze (versterving) uit het leven te stappen.

"Het verpleeghuis heeft zich niet gehouden aan de wettelijke eisen die zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de zorgverlening uitgaat van de wensen van de cliënt", stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vast. De verantwoordelijke Stichting Zuyderland Zorg meldde de gebeurtenis in Geleen zelf snel bij de IGJ, die inmiddels een rapport heeft opgesteld. Dat wordt niet openbaar gemaakt, maar de belangrijkste bevindingen zijn maandag wel gepubliceerd op de site van de inspectie.

Zij zag dat er "in de zorgverlening aan cliënte niet genoeg gedaan is om te zorgen dat zij zelf, zonder invloed van anderen, kon beslissen of zij nog wel of niet wilde eten en drinken". Er is evenmin "genoeg gedaan om vast te stellen of cliënte nog in staat was om hier zelf een beslissing over te nemen (of zij ter zake wilsbekwaam was)".

Onvoldoende duidelijk

De vrouw had zich wisselend over haar doodswens geuit en er is in het verpleeghuis wel veel overleg over haar geweest, maar afspraken waren "onvoldoende duidelijk" en er was "te weinig controle op wat er daadwerkelijk met cliënte gebeurde". Er is niet genoeg naar elkaar geluisterd, schrijft de IGJ. Betrokken zorgverleners hebben ook gewetensbezwaren tegen de gang van zaken geuit, maar "hier is onvoldoende mee gedaan".

Maatregelen

Het verpleeghuis betreurt de zaak enorm en heeft inmiddels maatregelen getroffen om te voorkomen dat een dergelijke ongelukkige situatie zich opnieuw voordoet.

De inspectie legt verder geen maatregelen op.