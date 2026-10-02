Verdien jij meer dan de gemiddelde 60-plusser? Alle cijfers op een rij

Werknemers van 60 tot 65 jaar verdienen gemiddeld € 3.951 bruto per maand. Hun uurloon ligt boven het landelijk gemiddelde, maar de helft van de huishoudens heeft minder dan € 36.000 gespaard.

Voor de meeste mensen zijn het de laatste werkjaren voor het pensioen . Een goed inkomen helpt dan een solide spaarpot op te bouwen. Maar wat verdienen 60-plussers eigenlijk en hoeveel hebben ze gespaard? We zochten het uit met behulp van cijfers van het CBS.

Uurloon: boven het gemiddelde

Het gemiddelde uurloon van alle werknemers in Nederland is € 30,49 bruto. Bij een werkweek van 40 uur is dat theoretisch ongeveer € 5.285 bruto per maand. Dat uurloon wordt beïnvloed door onder meer leeftijd, beroep en sector.

Werknemers van 60 tot 65 jaar verdienen volgens voorlopige CBS-cijfers gemiddeld € 34,87 bruto per uur. Bij 65 tot 75 jaar is dat € 32,42.

| Leeftijd | Gemiddeld uurloon 2025 |

| 55 tot 60 jaar | € 35,70 |

| 60 tot 65 jaar | € 34,87 |

| 65 tot 75 jaar | € 32,42 |

| 75 jaar of ouder | € 25,22 |

Maand- en jaarloon: lager dan je zou verwachten

Reken je het uurloon om naar een fulltimeweek, dan kom je hoger uit dan wat 60-plussers in werkelijkheid verdienen. Werknemers van 60 tot 65 jaar halen gemiddeld € 3.951 bruto per maand. Dat komt vooral doordat veel 60-plussers minder uren werken dan een fulltime werkweek van 36 of 40 uur.

| Leeftijd | Maandloon gemiddeld | Jaarloon gemiddeld |

| 55 tot 60 jaar | € 4.219 | € 59.730 |

| 60 tot 65 jaar | € 3.951 | € 55.670 |

| 65 tot 75 jaar | € 2.938 | € 41.900 |

| 75 jaar of ouder | € 1.413 | € 18.900 |

Wie na het bereiken van de pensioenleeftijd doorwerkt, verdient gemiddeld € 2.938 bruto per maand. Leeftijdsgenoten die met pensioen zijn, ontvangen gemiddeld € 3.095 netto per maand aan pensioen.

Spaargeld: het gemiddelde zegt weinig

Huishoudens waarvan de hoofdkostwinner tussen 55 en 65 jaar is, hebben gemiddeld € 73.800 aan spaargeld. Bij 65 tot 75 jaar is dat € 76.600. Daarmee horen deze groepen bij de huishoudens met de hoogste gemiddelde bank- en spaartegoeden van Nederland.

Maar let op: het gemiddelde wordt sterk omhooggetrokken door huishoudens met veel spaargeld.

De mediaan geeft een eerlijker beeld

| Leeftijdsgroep | Gemiddeld spaargeld | Mediaan spaargeld |

| 55 tot 65 jaar | € 73.800 | € 31.400 |

| 65 tot 75 jaar | € 76.600 | € 35.600 |

| 75 tot 85 jaar | € 75.000 | € 34.800 |

| 85 jaar of ouder | € 70.700 | € 33.000 |

Grote verschillen

De helft van de huishoudens zit onder de mediaan en de andere helft erboven. Bij 55- tot 65-jarigen is dat € 31.400, bij 65- tot 75-jarigen € 35.600. Het verschil met de gemiddelden laat zien hoe groot de onderlinge verschillen zijn. Sommige 60-plussers hebben nauwelijks spaargeld en er zijn ook AOW'ers met schulden. Anderen hebben flinke buffers door vermogen. Spaargeld alleen zegt dus niet alles over de financiële positie rond het pensioen.