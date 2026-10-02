ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdien jij meer dan de gemiddelde 60-plusser? Alle cijfers op een rij

Economie
door Pieter Immerzeel
142056910_m
Volg ons op Google Nieuws
Werknemers van 60 tot 65 jaar verdienen gemiddeld € 3.951 bruto per maand. Hun uurloon ligt boven het landelijk gemiddelde, maar de helft van de huishoudens heeft minder dan € 36.000 gespaard.
Voor de meeste mensen zijn het de laatste werkjaren voor het pensioen. Een goed inkomen helpt dan een solide spaarpot op te bouwen. Maar wat verdienen 60-plussers eigenlijk en hoeveel hebben ze gespaard? We zochten het uit met behulp van cijfers van het CBS.

Uurloon: boven het gemiddelde

Het gemiddelde uurloon van alle werknemers in Nederland is € 30,49 bruto. Bij een werkweek van 40 uur is dat theoretisch ongeveer € 5.285 bruto per maand. Dat uurloon wordt beïnvloed door onder meer leeftijd, beroep en sector.
Werknemers van 60 tot 65 jaar verdienen volgens voorlopige CBS-cijfers gemiddeld € 34,87 bruto per uur. Bij 65 tot 75 jaar is dat € 32,42.
| Leeftijd | Gemiddeld uurloon 2025 |
| 55 tot 60 jaar | € 35,70 |
| 60 tot 65 jaar | € 34,87 |
| 65 tot 75 jaar | € 32,42 |
| 75 jaar of ouder | € 25,22 |

Maand- en jaarloon: lager dan je zou verwachten

Reken je het uurloon om naar een fulltimeweek, dan kom je hoger uit dan wat 60-plussers in werkelijkheid verdienen. Werknemers van 60 tot 65 jaar halen gemiddeld € 3.951 bruto per maand. Dat komt vooral doordat veel 60-plussers minder uren werken dan een fulltime werkweek van 36 of 40 uur.
| Leeftijd | Maandloon gemiddeld | Jaarloon gemiddeld |
| 55 tot 60 jaar | € 4.219 | € 59.730 |
| 60 tot 65 jaar | € 3.951 | € 55.670 |
| 65 tot 75 jaar | € 2.938 | € 41.900 |
| 75 jaar of ouder | € 1.413 | € 18.900 |
Wie na het bereiken van de pensioenleeftijd doorwerkt, verdient gemiddeld € 2.938 bruto per maand. Leeftijdsgenoten die met pensioen zijn, ontvangen gemiddeld € 3.095 netto per maand aan pensioen.

Spaargeld: het gemiddelde zegt weinig

Huishoudens waarvan de hoofdkostwinner tussen 55 en 65 jaar is, hebben gemiddeld € 73.800 aan spaargeld. Bij 65 tot 75 jaar is dat € 76.600. Daarmee horen deze groepen bij de huishoudens met de hoogste gemiddelde bank- en spaartegoeden van Nederland.
Maar let op: het gemiddelde wordt sterk omhooggetrokken door huishoudens met veel spaargeld.

De mediaan geeft een eerlijker beeld

| Leeftijdsgroep | Gemiddeld spaargeld | Mediaan spaargeld |
| 55 tot 65 jaar | € 73.800 | € 31.400 |
| 65 tot 75 jaar | € 76.600 | € 35.600 |
| 75 tot 85 jaar | € 75.000 | € 34.800 |
| 85 jaar of ouder | € 70.700 | € 33.000 |

Grote verschillen

De helft van de huishoudens zit onder de mediaan en de andere helft erboven. Bij 55- tot 65-jarigen is dat € 31.400, bij 65- tot 75-jarigen € 35.600. Het verschil met de gemiddelden laat zien hoe groot de onderlinge verschillen zijn. Sommige 60-plussers hebben nauwelijks spaargeld en er zijn ook AOW'ers met schulden. Anderen hebben flinke buffers door vermogen. Spaargeld alleen zegt dus niet alles over de financiële positie rond het pensioen.
Bron: CBS

Lees ook

Wat verdienen medisch specialisten? Dit is het salaris in NederlandWat verdienen medisch specialisten? Dit is het salaris in Nederland
Zelfde salaris, minder hypotheek: zoveel minder kun je in 2026 lenen dan vorig jaar — en dít kun je eraan doenZelfde salaris, minder hypotheek: zoveel minder kun je in 2026 lenen dan vorig jaar — en dít kun je eraan doen
80% werken, 90% salaris, 100% pensioen opbouwen: de tussenweg naar eerder stoppen die bijna niemand kent80% werken, 90% salaris, 100% pensioen opbouwen: de tussenweg naar eerder stoppen die bijna niemand kent
Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026
loading

POPULAIR NIEUWS

118772534_m

Stevig fietsslot, maar toch gaat het mis: drie fouten waar dieven dankbaar gebruik van maken

IMG_4916

Die bruingrijze bol hoog in je boom? Het kan een hoornaarsnest zijn, en de gemeente haalt hem vaak niet meer weg

147359090_m

Sneller lopen, sterkere spieren, slankere taille: dit supplement lijkt oudere mensen te verjongen

121105769_m

Geen droger en regenachtig weer? Met deze acht tips droogt de was razendsnel en voorkom je schimmel in huis

shutterstock_2591691153

Heb je een vakantiehuis of tweede woning? Bij €300.000 WOZ betaal je in 2027 ruim €2.100 meer box 3-belasting

header-alleenstaandeouderenkorting

Alleenstaandeouderenkorting: geen € 540 extra op je rekening, wel minder belasting

Loading