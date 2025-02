Bybit gehackt, naar schatting 1,5 miljard aan crypto verduisterd

DUBAI (ANP/BLOOMBERG) - Cryptobeurs Bybit heeft vrijdag bekendgemaakt te zijn gehackt. Volgens crypto-analisten is daarbij naar schatting 1,5 miljard dollar (omgerekend ongeveer 1,4 miljard euro) aan cryptomunten buitgemaakt. Dat zou de grootste diefstal ooit zijn in de cryptosector.

Topman Ben Zhou van Bybit meldde op socialmediaplatform X dat een hacker controle had gekregen over een offline wallet met daarin ether-cryptomunten. Een analist op Telegram meldde dat er vervolgens naar schatting 1,46 miljard dollar aan activa uit de wallet verdween. Dat gebeurde in een reeks verdachte transacties.

Bybit werd opgericht in 2018 en is sindsdien uitgegroeid tot een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Dagelijks wordt er voor meer dan 36 miljard dollar gehandeld in crypto. Het platform, dat gevestigd is in Dubai, had voor de hack ongeveer 16,2 miljard dollar aan activa op de beurs, komt naar voren uit gegevens van cryptoplatform CoinMarketCap. Dat betekent dat de gestolen ether ongeveer 9 procent van het totaal vertegenwoordigt.