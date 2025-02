Schaatsster Schulting tweede op 500 meter wereldbeker in Polen

TOMASZÓW MAZOWIECKI (ANP) - Suzanne Schulting is als tweede geëindigd op de 500 meter van de wereldbeker schaatsen in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. Ze finishte na 38,17 en was alleen langzamer dan de Amerikaanse winnares Erin Jackson (38,08).

Schulting greep afgelopen weekend bij de Nederlandse kampioenschappen naast een ticket voor de 500 meter en 1000 meter op de WK afstanden.

Naomi Verkerk (38,51) eindigde als achtste en Dione Voskamp werd dertiende (38,68) in de Poolse stad, waar veel Nederlandse schaatsers ontbreken. Zij kiezen voor extra trainingen in aanloop naar de WK afstanden medio maart in het Noorse Hamar. Femke Kok, Jutta Leerdam, Joy Beune, Antoinette Rijpma-De Jong, Jenning de Boo en Beau Snellink doen niet mee aan de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.